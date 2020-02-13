被譽為「產品設計界奧斯卡獎」的德國iF產品設計大獎，每年都吸引全球企業參與角逐，D-Link友訊科技今（13）日宣布旗下的DCS-8526LH Full HD旋轉式專業無線網路攝影機從上千件參選產品中脫穎而出，贏得2020年的iF產品設計大獎的殊榮。

德國iF產品設計大獎登場，今年共有來自全球56個國家，共7,298件產品參賽，友訊證實其參賽的DCS-8526LH Full HD 旋轉式專業無線網路攝影機順利獲得由來自全球各地78位專家組成的獨立評審團肯定，贏得2020年的iF 產品設計大獎的青睞，拿下TV和攝影機類別產品獎項。

友訊科技DCS-8526LH Full HD 旋轉式無線網路攝影機主打兼具AI功能，可自動動態追蹤和採用AI邊緣技術進行的人體偵測，其搭載的 Full HD 旋轉式攝影機，擁有138度廣角攝影功能、Full HD 高解析度畫質以及 30fps 的拍攝幀率，除支援IPv6外，也採用最新標準的加密技術 WPA3 安全標準，使用者可以透過藍牙做快速設定，也可透過語音輔助功能，讓攝影機的操控制變得更為容易。

友訊科技指出，iF產品設計大獎係由德國獨立設計機構國際論壇設計公司（iF International Forum Design GmbH）舉辦，已經超過50年歷史，與德國Red dot（德國紅點設計獎）、美國Idea（美國工業設計師協會設計獎）、日本G-Mark（日本通產省優良產品設計獎）並列為四大國際設計大獎，榮獲 iF設計獎的肯定也意味著產品或服務在設計、創新程度、功能性等諸多面向，皆已達到國際水準。

(工商 )