自行車族群-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）中國廠陸續接獲復工許可！其中，巨大昆山電動自行車廠已復工、美利達南通廠與深圳廠也於今（13）日正式復工；桂盟江蘇太倉廠也已接獲復工許可。不過，桂盟為了加強防疫措施，中國廠原則上會在17日才復工。

自行車族群隨著中國廠陸續復工、大大鬆了一口氣，雖然短時間內還得面對缺工與缺料帶來的考驗，但總算是踏上復工之路，帶動13日早盤自行車雙雄-巨大、美利達開紅盤，盤中最高漲幅達2％。

(工商 )