自行車族群陸廠復工 早盤股價反彈 12:212020/02/13 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 自行車族群-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）中國廠陸續接獲復工許可！其中，巨大昆山電動自行車廠已復工、美利達南通廠與深圳廠也於今（13）日正式復工；桂盟江蘇太倉廠也已接獲復工許可。不過，桂盟為了加強防疫措施，中國廠原則上會在17日才復工。 自行車族群隨著中國廠陸續復工、大大鬆了一口氣，雖然短時間內還得面對缺工與缺料帶來的考驗，但總算是踏上復工之路，帶動13日早盤自行車雙雄-巨大、美利達開紅盤，盤中最高漲幅達2％。 (工商 ) #復工 #自行車族群 #美利達 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸10日全面復工難 多城祭勸返令 04:102020/02/10 焦點新聞 除湖北外 各省逐步復工中… 04:102020/02/10 財經要聞 強信-KY山東廠10日復工 高林股則無法復工 21:132020/02/10 財經 科技業拚復工 缺工缺料難解 04:102020/02/11 財經要聞 台商大陸廠 復工狀況不同調 04:102020/02/11 產業．科技 陸發改委：嚴禁粗暴限制企業復工 要視疫情而定 15:162020/02/11 財經 蘋果大陸供應鏈陸續復工 郭明錤：供需風險仍在 16:372020/02/11 財經 陸劇迷等到了 橫店影視城13日開張 19:272020/02/11 財經 復工有影 15檔概念股動起來 04:102020/02/12 財經要聞 《電子零件》供應鏈變數多，泰碩保守看Q1 11:422020/02/13 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 財經 超完美風暴？慘…油市需求大暴殺 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 美股出現這兩條線 華爾街多頭警告標普恐逆轉 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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