防堵新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），只隔離14天不夠嗎？大陸四川一名女子，上月23日在武漢宣布封城後，她帶著母親和兒子搭乘火車回老家，進行14天的居家隔離。

在這14天內，社區醫生每天到家量兩次體溫；14天後，一家人在本月7日都領到「解除隔離書」後，母親文姓婦人，竟然在11日被確診為新冠肺炎患者，把當地防疫部門嚇了一跳，緊急動員回溯接觸史。

據大陸《紅星新聞》報導，本來待在武漢的這名女子，在武漢上月封城消息曝光後，就連夜帶著媽媽、兒子衝回四川宜賓老家。因為擔心自己會感染新冠肺炎，回到老家後，主動向當地管委會通報，並落實居家隔離措施。

結果全家人一路居家隔離14天，期間醫師每天上門量2次體溫，全家都過關沒問題。就在14天隔離期結束，社區開立解除隔離書之後，他們一家人仍持續自我隔離。

但女子表示，她與家人的隔離期在本月6日結束，不過8日她的母親就出現咳嗽症狀，但沒發燒。10日上午，女子的母親因為症狀持續，自行戴兩層口罩到醫院就診，後來經過檢查，確診感染新冠肺炎，把大家都嚇了一跳。

一位當地不願具名的疾控專家表示，都過了14天隔離期才發病，推測該名婦人可能是屬於潛伏期較長的患者，建議居家隔離14日，無症狀解除隔離的民眾，後續仍要持續觀察；已經治癒的患者，最好康復後也要再觀察14天，比較保險。

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(中時電子報)