菲律賓宣布將我國列入旅遊禁令範圍，引發國內各界反彈，出現要求政府取消菲國來台免簽的優惠；立委許智傑今（13）日說，防疫本來無關國家定位，對菲國的做法表示遺憾，並呼籲政府應取消菲國免簽或是禁止菲國勞工來台，並與菲溝通，要求對方改變政策。

許智傑表示，菲律賓日前以「一中政策」為由，將我國列入旅遊禁令範圍，同時也禁止菲律賓公民來台灣，連帶衝擊菲籍移工無法來台，他認為菲律賓此舉是「吃飽太閒，沒事找事做」，防疫跟國家定位無關，但菲律賓為了討好中國，竟以一中原則禁止台灣人入境菲國，實在很無聊。他指出，政府應以取消菲國免簽或禁止菲勞入境來反制，希望菲國可以改變政策。

許智傑進一步指出，醫療無國界，台灣是全世界唯一被排除在世界醫療體系的國家，全世界各國也都為台灣發聲，要求讓台灣加入WHO；他認為，政府跟人民也應該一起強烈的表達加入的意願，讓全世界知道。他也希望，中國應該先把自己的防疫做好，比較重要，不要在此關鍵時刻還打壓台灣，甚至派軍機來威脅。

而陸委會因應新冠肺炎疫情，一度發布允許陸籍配偶子女來台，許智傑認為，確實有需要檢討改進之處，但他認為，蔡英文總統傾聽民意，改變原政策，做出最適合防疫的決策，值得肯定。

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(中時電子報)