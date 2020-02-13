清水派出所將部分口罩轉贈給轄區內獨居老人。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水派出所將部分口罩轉贈給轄區內獨居老人。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中海線溫馨滿滿！目前正值新冠肺炎疫情之際，台中市清水及梧棲消防分隊先後收到匿名愛心口罩，清水警分局也同樣感受到這份情義；未具名女子日前手持提袋匆匆跑進清水派出所，留下一句「您們辛苦了」就離開，300個口罩溫暖波麗士，所長黃晧展表示，目前單位內口罩數量暫時足夠，派出所僅留下100個，其餘200個分送給轄內弱勢族群，將女子的愛心散播出去。

清水警分局指出，一位未具名女子，日前手持一包提袋匆匆跑進清水派出所交給值班台員警，只留下一句「您們辛苦了」，隨即跑步離開，員警還來不及反應，一打開發現竟是300個全新口罩，裡面還留有一張字條寫著「一份愛心獻給辛苦的警察伯伯，台灣加油」，員警看完後直呼「有洋蔥」！

所長黃晧展表示，警政署為守護外勤第一線同仁防疫執勤需求，已向中央爭取到每人每天一副口罩，目前單位內口罩數量暫時足夠使用，為使更多急需口罩民眾可得到幫助，派出所僅留下100個，其餘200個則分送給轄內獨居老人，其中有兩位百歲人瑞以及貧困人家及身心障礙者等弱勢團體。

清水警分局指出，派出所將該善心女子愛心散播出去，雖說是杯水車薪，但卻能稍解燃眉之急，希望她的義行暖舉能拋磚引玉，也特別呼籲社會大眾更加關注弱勢者，將口罩留給有真正需求的人。

(中時 )