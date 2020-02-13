邵翔、小蠻宣布結婚喜訊。（樂昕娛樂提供）

邵翔、小蠻兩人交往7年，在即將邁入第8年交往之際，於情人節前夕（13日）在各自臉書發布喜訊，用李先生和李太太稱呼彼此，並透過經紀人回應結婚動機，「7年之癢，癢的是想要跟你進入人生的下一階段。」邵翔稱與小蠻像是上輩子就約定好般，更用完美組合形容與小蠻之間的感情「這輩子要再相知相惜、相遇相愛」，寵溺對小蠻說，「王承嫣小姐，現在要叫李太太了，我承諾將來的每一天都會深深的愛著你，盡我最大的努力讓你幸福！我愛你 ！」小蠻也說「李先生，謝謝你，總是願意把最好的都給我。」

邵翔、小蠻與在工作空檔登記結婚，小蠻坦言從小到大最大願望就是想要有一個完整的家，如今邵翔完成了她人生最大的心願，放閃直說：「他是我的了！」為何要選在這個時刻結為連理？邵翔說，2月是他與小蠻正式交往的紀念月，也是一個充滿愛的月份。求婚當下，他半夜假裝去倒垃圾，並拿出藏在車上的戒指，給小蠻十足的驚喜，小蠻回憶這個過程，自認當下有一點害羞，「雖不浪漫但很真實。」兩人預計明年舉辦婚宴，形式還在規劃當中。

兩人的婚戒選用日本品牌Festaria，只因這是小蠻從少女時期就夢想已久的婚戒，邵翔從小蠻暗示的蛛絲馬跡線索中，成功猜到女方想要的婚戒品牌與款式，「比如說，小蠻看電視遇到婚戒廣告時會說『這個設計太複雜了，不喜歡！』」。邵翔趁小蠻不注意在兩個通告間偷偷請經紀人帶他到櫃上挑選。

(中時 )