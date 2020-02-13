想要入手 AirPods Pro 無線耳機，但是總覺得太貴了嗎(台灣定價NT$7990)。業界傳出蘋果可能正在思考推出 AirPods Pro Lite 的可能性，並在新冠肺炎的影響下，轉移中國大陸供應鏈的比重，讓台灣供應鏈能夠負荷更多訂單，以降低未來疫情未歇的情況下帶來的出貨壓力與挑戰。

《iMore》網站引述電子時報(DigiTimes)報導指出，由於新冠肺炎疫情影響，蘋果正在考慮將預定於 2020 年上半年推出的新品訂單，從中國大陸供應鏈轉移到台灣的可能性，讓台灣負擔更多新一代 iPad、Apple Watch、AirPods Pro Lite 以及 iMac 的訂單。

DigiTimes 並未明述 AirPods Pro Lite 的規格或是價格，僅是在文中提到新品項目時點到。從名稱來推測，還滿難想像蘋果要如何讓一款定位是「Pro」(專業)等級的產品，在不移除任何一項功能的前提下，變成「Lite」精簡版。因此，也有可能 Lite 是意味著蘋果將從降低產品體積、重量的層面下手，但原本 AirPods Pro 總重也才 56.4 公克(充電盒 45.6 公克，單個耳機 5.4 公克)，就這一點來看難度不低。《iMore》也不排除有可能是 DigiTimes 方面筆誤，以 AirPods Pro Lite 的名稱指稱現有的第二代 AirPods，因為這款產品原本就沒有「Pro」的後綴名稱。

蘋果在 2016 年秋季發表會推出移除 3.5 mm 耳機孔的 iPhone 7 系列之際，同台發表 AirPods 耳機(NT$5490)，不過直到 2016 年 12 月才正式開賣。2019 年 3 月推出第二代產品(NT$5290)，不需要輕點耳機，可直接支援 Siri 命令，而在這一代產品中也推出了選搭無線充電盒的選項(NT$6490)。2019 年 10 月份則推出了造型改變，加入降噪與防水性能的 AirPods Pro，雖然價格相比第一、第二代有明顯上揚(NT$7990)，開賣後卻因為功能上的提升持續熱銷。目前，在台灣官網中訂購 AirPods Pro 需要等候一個月才會送到(預定送達日期3/14)，選購第二代款式的話都是隔日 2/14 即可送達。但不能排除，出貨時間延長除了市場需求高漲的原因外，也有可能是因為新冠肺炎大陸多地延後開工、影響到供應鏈出貨的關係。

根據蘋果最新公布的 2020 年 Q1 財報(反映2019年10月至12月營收表現)，整季營收達到918.19億美元，高於市場預期的885億美元。其中，iPhone營收仍是第一，達到 560 億美元；服務營收達到 127. 2 億美元；由 AirPods、Apple Watch 還有配件等產品綜合計算的其他類別則營收達到 100 億，與去年同期相比成長 37%，更一舉超越 Mac(71.6億美元)的營收，成為第三大事業，其中 AirPods 的熱銷功不可沒。根據市調機構 Counterpoint Research 預測，今年蘋果的真無線耳機(包含 AirPods、AirPods Pro、Powerbeats Pro 等等)總計年銷量有望突破 1 億，持續在市場中成為龍頭霸主。然而這預估數字也有可能受到新冠肺炎疫情影響而延後開工的影響，導致供貨量不足而下降。

(中時電子報)