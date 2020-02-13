《波士頓環球報》記者辛梅斯貝克13日爆料，23日前往洛杉磯跟湖人交手的「綠衫軍」塞爾提克，決定更改原訂24日離開洛杉磯的航班，就是想讓綠軍球員參加「小飛俠」布萊恩追悼會，這對跟布萊恩私交深厚的塔圖來說，更是意義重大。

塞爾提克總教練史蒂文斯表示，「我們很多球員都不想錯過布萊恩的追悼會，所以我們才會給他們這個機會，至於去不去，就是球員自己的選擇了。」塔圖也馬上公開表態，「我想屆時我們很多人會去的，很幸運我能夠成為其中的一員。」

畢竟布萊恩是塔圖從小到大的偶像，在塔圖剛進NBA時，也曾接受布萊恩親自指導，兩人建立不錯的師徒情誼，當布萊恩上個月27日墜機身亡傳來，根據塔圖父親賈斯汀表示，塔圖頓時陷入無比痛苦之中，宛如整個人的靈魂被抽走了。

塔圖當時也發表悼念布萊恩的悲痛心情，「我心碎了，我的偶像，我的英雄，你是我打籃球且愛上這項運動的原因，在我成長歲月中，我一直希望能成為跟你一樣的人，你是我的良師益友，感謝你為我作的一切，你激勵了我，我永遠感激！」

(中時 )