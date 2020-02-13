武漢肺炎疫情將成今年台中房市黑天鵝？對此，台中市代銷公會理事長林傳傑認為，疫情造成一般民眾出門看房意願降低，對即將到來的329檔期不免產生衝擊，在部分建商觀望下，預估推案量會比去年減少約1成，但長線來看，台中房市仍有台商與港人置產等利多挹注，研判此波疫情應是短空長多。

去年全台不動產買賣移轉棟數超過30萬棟，已站上代表復甦的重要關卡，建商也紛紛加大推案力道，而台中去年全年推案量高達2800億元，為六都前段班，顯示業者都相當看好後市，但隨著武漢肺炎確診案例持續增加，對於全球金融市場、經濟帶來一波衝擊，也連帶影響台中房市出現觀望氣氛。

林傳傑指出，以過去台中的狀況來說，往年開春後的看屋來客，會較平常增加2至3成，但受到疫情影響，民眾出門看屋意願降低，今年春假期間建案普遍來客人數不增反減，若疫情持續半年以上，可能會出現交屋空窗期，屆時勢必影響房市。

他進一步指出，目前建商也持續觀察疫情發展，但至少就現階段而言，僅聽聞少部分個案延後，多數申請到建照的業者仍會如期推案，預估今年329檔期的整體案量約在600億元左右，較去年的700億元減少約1成。

不過，武漢肺炎疫情對台中房市而言，並非全然是負面影響，加上台中市是台商的大本營，也是港人來台置產的熱區，兩者對台中房市都有挹注效果，因此，林傳傑認為，此波疫情純屬短空長多。

他表示，據了解，近期有不少因武漢肺炎延後開工而滯留台灣的台商與台幹，都已陸續出籠看房，除此之外，也有個案接到有意移民台灣的香港人來看房，尤其是交通便捷的機捷特區，或74環線內的重劃區。

而建商為了增強防疫，也會在案場進行例行消毒、量體溫，甚至使用贈品策略，贈送來客禮或簽約禮，增加買氣，有鑒於此，林傳傑認為，若疫情掌控得宜，台中房市「先蹲後跳」的機率相當高，彈升速度也會相當快，因此房價大幅走跌機會不高。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)