全球記憶體儲存領導品牌Kingston金士頓，今日宣布世界球后戴資穎將成為Kingston品牌大使。戴資穎是知名運動選手，也是台灣首位奪得羽球女子單打項目世界排名第一的運動員。Kingston 2020年將與戴資穎帶來一系列的跨界合作，傳遞品牌專注、持續創新突破及堅持品質第一的核心價值。

Kingston三十多年來，致力於研發創新產品，成為全球領導品牌。Kingston表示，正如戴資穎憑藉著對羽球運動的熱情、堅持不懈與努力，站上國際舞台並獲得世界球后。她的精神完美體現了Kingston的核心價值，十分期待透過此次合作，創造出不一樣的火花。

戴資穎表示，對他而言，參與每場賽事的關鍵在於維持最佳狀態、專注於當下並享受其中樂趣，很高興能夠成為Kingston品牌大使，並期待能與Kingston共同展現世界第一的精湛表現。對於未來的挑戰，戴資穎已經做足準備，將全力以赴因應瞬息萬變的賽事。

(時報資訊)