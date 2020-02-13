懸缺1年餘的桃園市政府副祕書長一職，本周由輔選蔡英文有功的王安邦回鍋市府出任，睽違半年回來市府，王謙虛說還有很多要學，希望協助市長鄭文燦協助政策轉達、居中橫行溝通，「在哪個位置不重要，能做事比較重要！」

43歲的王安邦2014年隨著鄭文燦到桃園打選戰，鄭跌破眾人眼鏡當選首屆桃園市長後，王一路歷任社會局主祕、勞動局長和社會局長，去年為替蔡英文競選連任，選前4個月辭掉社會局長一職出任北區競選總部執行長，助小英在桃園大贏對手18.8萬票，顛覆桃園藍大於綠的政治版圖。

隨著選戰結束，外界都在猜測王的動向，而市府副祕書長一職，在鄭文燦連任成功後即懸缺多時，本周市長鄭文燦宣布由王安邦出任，將和副市長游建華搭配業管都發、交通、工務、水務、捷工等工程類局處。

面對恭喜聲不斷，王的妻子、市府青年局長顏蔚慈卻放冷箭潑他冷水：「職等降、薪水減，有什麼好恭喜的！」王笑著解釋，機要副祕僅12職等、擔任局處長的妻子則是13職等，雖然是府一層、青年局也是他業管，但「其實比妻子還小！」

王安邦說，過去擔任局處長，以業務為重，除了對外面對民眾意見跟指教、對內則要花很多時間成本跟團隊溝通，如今回歸政治幕僚，則重橫向聯繫，努力實踐和落實市長的政策，他坦言自己的生涯規畫就是擔任幕僚，希望藉副祕書長一職多涉略、學習以往少接觸的工程類業務。

去年才和顏蔚慈結為連理的王安邦，也「解密」強調雖然過去一直都有在傳他和顏的誹聞，但2人實際只交往2年，甚至前期他還另有女友，他說曾有次勞動局和青年局一起在議會備詢，正好提到他的業務主動表示「我來回答」，讓時任議員的萬美玲說他是「暖男救駕」，「那時候真的還沒有在一起啊！」他也笑言6月底登記結婚、6月初才硬著頭皮跟市長報告：「他雖然有點驚訝也沒多說，反而撩起其他幕僚的八卦了！」

同為政治幕僚，對於「學姐」黃瀞瑩的任用風波直言「看不懂」，坦言以他們政治幕僚身分來看，回鍋是必然，但大可採機要職任用，就能避免落人口舌。

王安邦為東吳大學政治學系學士、師範大學政治學研究所碩士，目前在中央大學企業管理研究所攻讀博士班，曾任新境界文教基金會研究員，曾跟隨行政院長蘇貞昌5年，鄭文燦2014年參選桃園市長受命來輔選。

(中時 )