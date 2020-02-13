◎挺進WHO 歷任衛長籲500萬人民站出來

新冠肺炎疫情蔓延，與主要傳染國大陸最接近的台灣防疫表現可圈可點，包括確診病例少、零死亡及無社區感染，5位前後任衞生署長、衞福部長共同強調，台灣未加入世界衛生組織（WHO）是WHO的損失，健康、衛生無國界，不應成為政治議題，台灣要有意義、公平與世界各國一樣公平的加入WHO。

◎反制菲國旅遊禁令 外交部：不排除任何可能

菲律賓為因應新冠肺炎祭出旅遊限制措施，基於《一中政策》將台灣與中港澳視作同一疫區，引起國內輿論強烈反彈，要求政府祭出反制措施。外交部發言人歐江安今天表示，政府做好周全準備，有配套方案，不排除任何可能性，但是在菲律賓內閣會議做出決定之前先不要談制裁。

◎228連假台鐵車票開訂 北花還有座位

台鐵局今日零時起，開放228和平紀念日連假訂票，截至上午9時止，總計完成8萬8079筆、13萬8855張訂票。

◎下午變天防強降雨 氣象局：這天剩8度

受到新型冠狀病毒疫情及菲律賓政府頒布之旅遊禁令影響，星宇航空宣佈原訂4月6日開闢之宿霧航線，將規劃延至7月1日正式開航。至於原訂3月29日同樣開航宿霧的華航，目前官網仍舊正常售票，尚未對是否如期開航做出回應。

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(中時電子報)