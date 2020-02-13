觀光產業紓困方案。（交通部提供）

新冠肺炎重創觀光產業，交通部提出44億元立即紓困方案、54.5億元投入復甦及振興，另配合前瞻計畫2.0投入300億元將觀光產業升級與轉型，行政院稍早已拍板。

在觀光產業立即紓困方案，包含：陸客團提前離境，補助旅行社2億元、旅行社停止出入團補助7億元，入境旅行社紓困3億元，另投入5億元人才培訓、12億元協助旅行業、旅宿及觀光遊樂業融資周轉貸款協助及利息補貼，提供15億元減輕營運負擔，總共投入44億元。

在復甦及振興方案提供54.5億元的規模，包含：再次投入20億元做國旅補助、結合相關公協會提出在地行銷4億元、補助地方政府提案觀光亮點活動共3億元，提升旅宿溫泉品牌與行銷2億元。

國際旅遊部分，國際郵輪復甦計畫7000萬元、疫情過後擴大國際行銷5億元、鼓勵DMO區域結盟2億元、國際旅客入境旅遊市場獎勵措施8.8億元。旅遊景點優化，包含：旅宿業品質提升4億元、觀光遊樂業優質化計畫3億元、觀光數位轉型計畫2億。

至於升級與轉型前瞻計畫，包含：計畫建設國際級景區及轉型升級、主題旅遊年、慧觀光類等，投入經費初估約300億元，配合行政院檢討前瞻計畫2.0時提出。

(中時 )