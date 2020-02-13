彰化市老人互助會，會員代表大會決議處分財產淨額併入分配，決議委請會計師辦理。（彰化市老人互助會提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市老人互助會，會員代表大會決議處分財產淨額併入分配，決議委請會計師辦理。（彰化市老人互助會提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市老人互助會1989年，參加曾多達3600人，以互助精神，要是入會年資15年以上，一旦往生，互助會就向會員收取每位往生100元，如果往生超過17人，每人最高收取1700元，由於人口老化，加入者少，而往生越來越多了，互助會處於虧損，還飽受掏空的謠言中傷，會員代表大會決議處分財產淨額併入分配，委請會計師辦理互助會結算事宜，今天開始財產清點，分配餘款，讓互助會員原有的美意得以留存。

彰化市老人互助會是當年代表會主席莊漢柏成立，走過了30年，會員從3600人只剩下2100人，每個月往生人數也越來越多了，會員負擔逐月加重，平常死亡在8至11人

，在一些月份還多達17、18人，若依現存會規每位會員往生，該會會員每員收取100元，總收金額21萬元，並由互助會專戶補足30萬4000元予往生者，每月透支金額不足上百萬，長年虧損，不堪運作。

老人會實際虧損，網路則流傳被作為其他選舉等使用掏空，面對這些空穴來風，互助會也很困擾，為保障現有2100餘位會員權益，會員代表大會決議處分財產淨額併入分配，決議委請會計師辦理，現任第12屆會長温蔡秀春表示，老人會的一切都可以攤在陽光下，雖目前網路資訊流通發達，但對於不實言論或散播，也希望社會大眾有所節制，減少社會的恐慌。13日透過律師的見證，希望能化解民眾誤以為互助會倒閉或掏空資金等情形。

整個老人互助會財產清點要估計要持續到3月才能完成，目前存款約2000多萬元，該會坐落於彰化市房屋和土地也要出售，初步估價是1500萬元，但還待實際拍賣，才能確定出售金額，出售所得併入退還互助會會員互助金，並依繳交會員互助金金額比例計算，退回會員互助金之款項，會員費互助會喪葬費用申請日期到109年2月29日止。

今天說明會，律師賴協成表示，彰化市老人會互助會長年來相互扶持，資金出入秉持公開透明的原則，財產處分工作，除行文給縣府社會處備查，並經社會處函示有關本會出售「彰化市中興路158之3號」房屋，符合人民團體法第27條所規定的人民團體會員（會員代表）大會之決議,，應有會員（會員代表）過半數之出席，財產處分之決議應有出席人數三分之二以上同意之規定辦理。

(中時 )