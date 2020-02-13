武漢市委書記馬國強遭免 濟南市委書記王忠林接任 12:352020/02/13 旺報 陳君碩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 濟南市委書記王忠林接任武漢市委書記。(取自中共濟南市委會官網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 肺炎疫情蔓延，官場究責近日陸續啟動，13日中共除了上海市長應勇接任湖北省委書記外，濟南市委書記王忠林，也被宣布接任武漢市委書記。 綜合大陸媒體報導，「武漢市委主要負責同志調整，王忠林同志任湖北省委委員、常委和武漢市委書記，馬國強同志不再擔任湖北省委副書記、常委、委員和武漢市委書記職務」。 據公開簡歷，王忠林生於1962年8月，山東費縣人，博士研究生，此前仕途一直在山東本地，曾在棗莊市工作27年，2011年起先後任職於聊城市、山東省發改委、濟南市。 (旺報 ) #委書記 #市委書記 #武漢市 #王忠林 #濟南市 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢市委書記 1月辭人大常委主任 04:092020/02/09 焦點新聞 武漢醫院驚見群聚感染 30名醫護、50名病患確診 16:222020/02/09 兩岸 湖北衛健委書記主任遭革職 省委常委王賀勝兼任 09:292020/02/11 兩岸 疫情惡化！糧食物資所剩無幾 2000噸凍豬肉將運抵武漢 13:082020/02/11 兩岸 武漢染病黑數多？市委書記：全民健康普查率達99％ 13:342020/02/11 兩岸 2020武漢風暴》以戰時狀態究責 武漢副市長等3官員因失職被約談 19:092020/02/11 兩岸 武漢咸寧市 禁止藥局出售退燒藥 19:432020/02/11 兩岸 武漢百萬中小學生 線上開學 04:092020/02/12 焦點新聞 吹哨人的紅與黑 04:102020/02/12 論壇廣場 大陸國家衛健委：湖北省局部疫情爆發區應採與武漢市同等措施 11:382020/02/13 兩岸 兩岸熱門新聞 究責開始！上海市長調任 武漢市委書記也換人 - 兩岸 湖北單日暴增1萬4千確診 陸醫師：納入臨床診斷 - 兩岸 - 旺報 港澳辦主任張曉明降為副主任 副國級夏寶龍兼主任 - 兩岸 - 旺報 認真在家窩14天領「解除隔離書」 才開心5天…她被確診新冠肺炎 - 兩岸 武漢市委書記馬國強遭免 濟南市委書記王忠林接任 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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