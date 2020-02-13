肺炎疫情蔓延，官場究責近日陸續啟動，13日中共除了上海市長應勇接任湖北省委書記外，濟南市委書記王忠林，也被宣布接任武漢市委書記。

綜合大陸媒體報導，「武漢市委主要負責同志調整，王忠林同志任湖北省委委員、常委和武漢市委書記，馬國強同志不再擔任湖北省委副書記、常委、委員和武漢市委書記職務」。

據公開簡歷，王忠林生於1962年8月，山東費縣人，博士研究生，此前仕途一直在山東本地，曾在棗莊市工作27年，2011年起先後任職於聊城市、山東省發改委、濟南市。

(旺報 )