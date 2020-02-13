台南市教育局防疫物資準備好了，已陸續由各校領回。（曹婷婷攝）

因應新冠肺炎疫情，台南市教育局防疫物資準備好了！2月11日前已完成防疫物資整備，包含耳（額）溫槍、酒精、漂白水與口罩購置，並已經發給學校，教育局長鄭新輝表示，目前口罩分3階段發給，第一階段發10萬片，並準備7000瓶500毫升酒精、600桶20公升備用酒精、1750桶漂白水及960支耳（額）溫槍，能充分因應學校防疫需求。

面對新冠肺炎來勢洶洶，各級學校將在25日開學，台南市政府今天說明開學後校園防疫物資及各項防疫措施的整備情形。市長黃偉哲、鄭新輝及高中、國中、國小暨幼兒園校長代表及教師團體代表共同召開，說明開學後校園防疫物資及各項防疫措施的整備情形。

鄭新輝表示，因應國內疫情發展，教育局和學校「提前布署、協力合作、完善整備」，春節連假結束後第1天上班，就邀集校長、教師團體代表召開應變工作小組會議，制訂各項防疫須知，以及各項防疫措施的標準作業流程供學校遵循，且提前下單，統一採購校園防疫物資。

因此，當外界反應物資很難買，台南市已經做好準備，包含耳（額）溫槍、酒精（乾洗手液）、漂白水與口罩都已備齊，陸續由各校領回，並建立領用與使用管理名冊。

黃偉哲表示，為避免新冠肺炎疫情對學校師生健康的影響，責成教育局和學校在開學前，務必做好各項防疫準備工作，包括物資整備和各項防疫措施，他也肯定教育局和學校因提前布署即時採購，相關防疫物資皆已準備就緒。

面對開學後，各校為防疫所採取的各項管制措施，可能會對經常出入校園的民眾帶來的不便，他也提醒學校要事先做好溝通，同時希望市民能多體諒，共同維護師生健康。

另外，教育局也建置「武漢肺炎可提供防疫即時資訊、防疫小技巧和懶人包快速查閱；「寒假線上自主學習網」，可讓學校延後開學，但學生學習不中斷；也製作「防疫小學堂」，以生動活潑的動畫強化學生的防疫知能，守護自己的健康。

(中時 )