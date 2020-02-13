新冠肺炎肆虐，經濟部次長王美花今日在行政院會後記者會宣布，口罩徵用與禁止出口延長到四月，相關公文已經發出了。但這主要以疫情作指標，也並非無提早解除之可能。

新冠肺炎肆虐，行政院長蘇貞昌第一時間下令向民間徵用口罩、禁止口罩出口，造成民眾恐慌引爆「口罩之亂」，政府隨後也開始宣導「口罩不必隨時戴」觀念，口罩彷彿當前最珍貴物資。口罩出口禁令原先只到2月23日止，王美花今宣布，禁止口罩出口與徵用口罩延長到4月底。

(中時電子報)