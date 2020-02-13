經濟部：口罩徵用、禁出口延長到4月 12:312020/02/13 中時電子報 王子瑄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 口罩示意圖。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎肆虐，經濟部次長王美花今日在行政院會後記者會宣布，口罩徵用與禁止出口延長到四月，相關公文已經發出了。但這主要以疫情作指標，也並非無提早解除之可能。 新冠肺炎肆虐，行政院長蘇貞昌第一時間下令向民間徵用口罩、禁止口罩出口，造成民眾恐慌引爆「口罩之亂」，政府隨後也開始宣導「口罩不必隨時戴」觀念，口罩彷彿當前最珍貴物資。口罩出口禁令原先只到2月23日止，王美花今宣布，禁止口罩出口與徵用口罩延長到4月底。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #大陸 #口罩 #口罩之亂 #武漢 #台商 #徵用 #禁出口 也許您會感興趣 推薦閱讀 放行！世界夢號旅客可以下遊輪了 07:422020/02/10 國際 2020武漢風暴》北京淪陷 實施封閉管理 07:592020/02/10 國際 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 手作口罩布套 台中民眾瘋搶 01:042020/02/12 地方新聞 醫師籲防疫戴口罩「要有5觀念」 16:052020/02/12 生活 俄羅斯2起武漢肺炎確診病例 皆已痊癒出院 22:092020/02/12 國際 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 政治熱門新聞 高雄罷韓會過嗎？謝龍介斷言... - 政治 民調公司怕了？網：小英滿意度創新低！ - 政治 小明故事源頭 高嘉瑜爆是國民黨的「她」 - 政治 罷韓將持續？王世堅提這件事：高雄市民會覺得過頭了 - 政治 蔡政府髮夾彎 高嘉瑜賴給林奕華 網：笑死人了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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