韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）受惠展店效益顯現、配合春節連假商機挹注，2020年1月營收雙位數「雙升」、衝上1.57億元新高。展望後市，雖然新冠肺炎疫情發展無法預測，但各品牌早推出外送及外帶服務，全力降低短期衝擊，對今年集團營運成長仍具高度信心。

豆府2020年1月自結合併營收達1.57億元，較去年12月1.39億元成長12.22％、較去年同期1.01億元躍增55.31％，刷新歷史新高紀錄。公司表示，主因去年下半年積極展店策略有成，又以涓豆腐苗栗尚順店、北村豆腐家桃園經國店、台南新光三越西門店表現突出。

其次，今年春節連假落於1月，豆府指出，46家門市中有11家單月營收創新高，又以設點於樂園或OutletMall的門市表現最亮眼，如涓豆腐桃園華泰店、涓豆腐與韓姜熙的小廚房台中麗寶店3間門市，1月營收均繳出雙位數成長，加乘效果帶動集團營收改寫新高。

面對新冠肺炎疫情延燒，豆府旗下全品牌所有員工每日定時量體溫，加強並落實洗手、全面配戴口罩，嚴格控管料理烹調程序。顧客用餐區域入座前離席後皆進行消毒、用餐公共空間定時消毒，以維護所有同仁安全、並給予顧客安心的用餐環境。

豆府表示，雖然疫情發展無法預測，但早已規畫各品牌推出外送或外帶服務，全力降低疫情短期對營運衝擊。同時，去年完成新展12家店，總店數成長達33％，今年展店步調將持續，上半年新展店數將超越去年同期，對今年展店動能更勝去年有信心。

品牌發展方面，豆府去年透過代理跨足非韓系料理，開出的「飛機河粉」業績開出紅盤，預計第二季將進軍南部開設新店。此外，連3年獲米其林「必比登推介」的泰式炒河粉品牌Baan Phadthai，亦將於北部開出首店，今年集團全品牌成長動能無虞。

(時報資訊)