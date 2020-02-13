<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2884'>玉山金</a>(2884)去年稅後淨利201億元，年增17.8%，EPS 1.73元；法人估<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2884'>玉山金</a>2020年稅後淨利220億元，年增約9.5%，EPS 1.89元。在股利政策方面，<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2884'>玉山金</a>自2009年開始，採取現金和股票股利各半，法人估今年每股配發現金股利0.78元，現金殖利率2.7%；股票股利可能也會有0.78元。

目前玉山於海外9個國家共有28個據點。新冠肺炎疫情對在大陸子行的影響，<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2884'>玉山金</a>認為，玉山中國子行獲利占比約0.5%，影響相對有限。

<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2884'>玉山金</a>去年主要獲利貢獻來自玉山銀行，稅後淨利196.6億元，年增14.9%，獲利占比為97.2%。2019年<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2884'>玉山金</a>淨收益為545.7億元，年增約1成，主要收益包括(1)淨利息收入198.7億元，年減2.2%，占比36.4%。(2)淨手續費收入187.5億元，年增14.6%，占比34.4%。(3)投資收益及其他159.4億元，年增25.1%，占比29.2%。其中，手續費收入增長主要受惠財富管理及信用卡手續費收入挹注；投資收益增長主因為FVTPL債券利息收入轉列項下所致。2019年ROE 12.07%，ROA 0.84%。

(時報資訊)