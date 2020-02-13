宜蘭縣議員賴良洲前年選前2個月贈送選民240元的蘋果禮盒，檢方起訴後，宜蘭地院依賄選罪判刑3年，但高院佐以證人證詞，認定賴良洲從事殯葬業有送禮習慣，且對象不限於選民包括其他地方人士，逆轉改判無罪。可上訴。

檢方起訴指控，賴良洲在2018年參選宜蘭縣頭城鎮的議員，他為求當選，自購每盒市價新台幣240元的蘋果禮盒16盒，分別到選區內具投票權的3名選民住處拜票時，並贈送蘋果禮盒方式，要求3人投票支持。

一審將賴男判刑3年，高院認為賴男除前往3名選民住處外，還前往多名友人住處並分別致贈水果禮盒，且友人也證稱，賴良洲從事殯葬業，有送禮習慣各等語，賴辯稱當天是連續之送禮行程，送禮對象等3名選民，即非無稽。

高院指出，依本案授受雙方的認知、一般社會價值觀念及其他客觀情事，賴良洲致贈240元蘋果禮盒，難認有行賄犯意且無足以動搖有投票權人意向之相當對價關係，因此判決賴男無罪。

(中時 )