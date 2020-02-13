前「女F4」劉樂妍，近年演藝重心移往大陸，不過新冠肺炎疫情蔓延全球，導致演藝事業全面停擺，近日有朋友傳給她一支影片，只見一名女子遭四名警察追打，讓人好奇是否因為北京封城還在外亂闖的下場？對此她則嗆聲台媒：「覺得我們很可怕就乖一點」。

劉樂妍臉書上傳一支影片，只見一名女子遭四名警察追打，也讓好友致電關切北京封城後，是否只要在外遊蕩就會遭追打後被捕，對此她駁斥大陸警察不可能打人，也不可能因為民眾在外行走就把人抓起來，就算抓了也絕對是好言相勸不會動粗，對於影片內容她表示這女的肯定是不配合公安執法，不然就是做了危害公共危險的事情，否則怎可能出動四名警察去抓她，強調警察跟解放軍只會保護民眾，更開玩笑表示：「我決定去警察局門口走走，看看有没有警察抓我」。

劉樂妍臉書全文。（圖／劉樂妍臉書全文）

此外她更嗆聲台灣媒體，痛批台灣竟把大陸抹黑成這樣，還狂酸已經怕大陸怕的變成智障，接著嗆聲：「你們覺得我們很可怕啊！既然這樣那最好就乖一點」，嗆辣發言再度引起網友議論。

(中時電子報)