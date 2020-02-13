新冠肺炎疫情拉警報，台灣大哥大以科技馳援防疫，包括運用企業通訊軟體M+ messenger（下稱M+）、雲端技術導入WebEx視訊會議、雲端總機服務(Cloud PBX)等，不僅於台灣大內部建立清楚的溝通管道，亦協助防疫最前線的醫療院所及企業打造安全的工作環境。

台灣大指出，去年底該公司協助知名醫院量身打造M+醫病資訊雙向通報平台，運用混合雲串接發訊API，搭配專屬M+企業帳號，醫師可迅速回應病患急症處理方式。

今年初疫情升溫時，該醫院內部均透過該平台進行緊急通報、重大院務報告以及護理資訊溝通，有中國大陸旅遊史的院內員工在自主隔離期間也能於M+回報健康狀況，比起傳統上以email或簡訊通知緊急醫療召回，通訊平台更能即時確認追蹤訊息發送與回覆情形，溝通更靈活機動，後台完整的資訊紀錄也有助報表查閱，跨院區也能利用M+行動分機快速建立專案群組，討論工作進度，大幅縮減開會和跨院區的往來時間，該平台原本就是提升行動照護的智慧醫療應用，分秒必爭的防疫時刻就成為醫護人員最堅實的科技後盾，即時通訊軟體除了支援前線醫護外，對於企業應變防疫亦有助益。

台灣大表示，危機來臨，企業內部和對外客服業務保持暢通聯繫，顯得格外重要。近年來台灣大協助富邦人壽建立M+雙向視訊服務，藉由視訊就能替保戶做生存調查和理賠，減少往返交通時間與麻煩。台灣人壽也啟用M+視訊溝通服務，線上就能讓保戶與保險公司人員視訊訪談，過程僅需約5分鐘，整體核保時間至少節省2天。運作多時、成效良好的M+視訊服務，在本次疫情中成為企業用戶履險如夷的關鍵之一，除了操作方便，又能化解保戶和業務員面對面接觸的疑慮，同時保障員工和客戶健康，讓壽險企業在防疫期無縫順暢營運及持續提供服務。 台灣大亦親身驗證，即時通訊管道能發揮有備無患的最佳效益。在國內確認首例境外移入新冠肺炎個案後，台灣大就運用M+積極且持續向全公司宣導自主健康管理與正確防疫觀念，公司同仁也能在第一時間透過M+瞭解公司防疫動態與決策，例如為顧及同仁健康，避免群聚活動造成防疫困擾，台灣大即在M+佈達順延春酒餐會等活動。本次疫情升溫正逢春節連假，台灣大也能優先在政府防疫要求之前，年初二(1/26)就快速掌握14日內有中港澳旅遊史的公司員工名單，並依風險高低下達不同程度的健康管理指示，請員工及其眷屬早晚量體溫於M+回報。 台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，現在正是考驗科技整備度的時候，最近國際許多大型會議或活動，因疫情而取消，台灣大已做足準備，可協助企業迅速導入高畫質WebEx視訊會議服務，企業無需自行建置與維運昂貴硬體及租用頻寬，就能與世界各地夥伴進行多點即時視訊及線上協同作業。

吳傳輝強調，若有居家辦公需求，台灣大儲存雲提供電信級資安防護的檔案管理解決方案，彈性配置員工權限與儲存空間，支援線上編輯及自動排程備份，在全台八千家便利商店24小時雲端列印，此外透過台灣大雲端總機服務，即便員工在異地辦公，仍可用手機、筆電連接雲端總機溝通連絡，客戶來電到桌機，手機同時響鈴，如同行動分機。台灣大以科技建立安全彈性的行動辦公環境，要為台灣企業一同克服疫情難關。

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