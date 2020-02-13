韓式料理連鎖餐廳龍頭豆府餐飲集團（2752），受惠店數成長與春節連假帶動聚餐效應加持，1月份營收1.57億元，月增12.22%、年增55.31%，單月營收續創新高，公司持續維持高成長率。

展望後市，雖新冠疫情發展無法預測，惟豆府集團旗下各餐飲品牌已規畫推出外送或外帶服務，全力降低疫情短期上的衝擊。另外豆府今年亦將持續拓點展店，登場業績即開出紅盤的「飛機河粉」預計在第二季往南部發展，榮獲三年米其林必比登榮譽的「Baan Phadthai泰式炒河粉」也將於北部開出首店。

豆府集團，2019年全年度成功展店12家新店店，店數成長33%。豆府表示，2020年公司將加速展店，2020年上半新開店數將超過2019年同期，集團全品牌成長動能無虞。

豆府1月營收創高，主要受惠2個部份，其一為2019下半年積極展店策略有成，其中又以涓豆腐苗栗尚順店、北村豆腐家桃園經國店及台南新光三越西門店表現突出。再加上1月的農曆春節的連續假期，集團46間門市中，共有11間門市單月營收均刷歷史新高，其中設點於樂園或是OutletMall的門店表現更是亮眼，像是涓豆腐桃園華泰店、涓豆腐與韓姜熙的小廚房台中麗寶店，三間門市均有2位數的成長，雙大主因同時發揮的加乘效果。

因應新冠肺炎，豆府旗下全品牌應對措施：所有同仁每日定時量體溫，加強並落實洗手、全面配戴口罩，嚴格控管料理烹調程序，另外顧客用餐區域入座前離席後皆進行消毒、用餐公共空間定時消毒，以維護所有同仁安全及給予顧客安心的用餐環境。

(工商 )