前SpeXial團員黃偉晉再推新歌〈背光旅行〉，不同於首部曲〈北極光〉向光面救贖指引，「光」的二部曲－〈背光旅行〉，探討的是背光的自己如何面對陰暗面，黃偉晉表說：「我覺得陰暗面就是另一個自己，常常我自己遇到很多事情的時候，它會給我很多的幫助，就很像天使與惡魔永遠都是這樣不斷自我對話，反覆討論出一個結論，開始面對新的生活。」

黃偉晉在新歌〈背光旅行〉MV中，一人分飾兩角。（圖／愛貝克斯提供）

儘管他在螢幕前極盡搞笑之能事，但在現實生活裡，黃偉晉也常和自己對話，強調自己的外表雖然看來大剌剌，但向光的那面其實是膽小、小心翼翼的，「背光的那一面『陰暗面』反而會比較衝，反倒推著我去做很多決定，有時候也有太偏激的時候，我自己也會反思是否太過份了，會互相拉扯。」

MV找來大師黃中平執導，黃偉晉一人挑戰分飾兩角，以「向光」和「背光」的人設大飆對手戲；他笑稱最難忘的一幕，是導演設計他在鏡頭前跳舞跟打太極，他透露自己根本不是舞棍，無法信手拈來就來個舞蹈動作，他稱遇到跳舞的場面，「只想趕快鑽個地洞鑽下去，因為真的太糗了。」黃偉晉〈背光旅行〉MV已上線。

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(中時電子報)