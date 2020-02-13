新冠肺炎疫情尚未減緩，消毒物品供不應求，大陸江蘇省一名17歲少女，疑似因為在超市和人搶奪一瓶消毒液，當場持刀捅傷一名老婦人和一名女童。傷者血流滿地的影片在網路瘋傳，所幸她們兩人送醫急救後都沒有生命危險。

老婦後頸被捅傷，倒地不起。（圖／看中國 Vision Times YouTube）

綜合陸媒報導，江蘇揚州市寶應縣一名少女，日前在當地超市與人發生爭執，影片中可以聽到女童刺耳尖叫及哭聲；一旁一名女子拉著行兇少女，身上也沾了大量的血跡。緊接著畫面拍到一旁的婦人，搖搖晃晃不支倒地，從頸部冒出大量的鮮血，而捅人少女的家人則試著要將她拖離現場。

行兇少女被警方逮捕。（圖／看中國 Vision Times YouTube）

寶應縣公安局證實此事，表示前（11日）下午3時許接獲報案，少女刺傷的是一名71歲老婦和9歲女童，但否認她們是為了知名品牌的消毒液而發生爭執。少女家人對警方表示，少女近1年來出現精神異常狀況，經常妄想被人加害；警方則表示，案件正在進一步調查中。

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(中時電子報)