新囍同歡燈區已成為情侶到訪必拍的景點之一！（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）.

2020台灣燈會在台中，璀璨燈組、浪漫氛圍吸引許多情侶朝聖，14日情人節，主展區后里花博園區將安排「情人節限定」無人機流星雨，全台規模最大點亮夜空；副展區文心森林公園一連3天拍照打卡送愛心棉花糖，歡迎來台中感受滿滿幸福，體驗全台最浪漫的燈會。

觀旅局長林筱淇說，台灣燈會首創全台規模最大無人機展演，14日后里森林園區將有「情人節限定」愛的流星雨，以「浪漫、幸福、愛在台中」為主題，將有情人節快樂字樣、邱比特射箭穿心圖騰等；表演時間除原訂的晚間7時10分，9時10分將再加碼演出，浪漫點亮台中夜空。

副展區文心森林公園14日至16日一連3天晚間6時至8時，在情人光廊前推出情人節限定活動，只要與情人光廊合照並打卡公開分享，及hashtag「＃2020台灣燈會＃璀璨台中＃文心森林公園＃情人節快樂」，就可獲得愛心棉花糖1串，預計送出1000串，數量有限，送完為止。

台灣燈會許多浪漫燈組已成為情侶到訪必拍景點！新聞局長黃國瑋說，森林園區的「歡樂燈區-歡鼠林」呈現子鼠精靈國度的華麗婚禮派對，王子與公主步入紅毯，走向未來；「創新副燈－福賜大地」運用光線投影，讓「愛」、「福」等字樣投影在手中，象徵掌握幸福。

森林園區的「新囍同歡燈區」以異國婚禮場景為主軸，搭配多國花燈組，勾勒出異國婚姻的甜蜜與希望；「聆聽花開-永晝心」結合光點、音樂與機械花，帶來如夢似幻的浪漫與感動，處處都是驚奇。

(中時 )