大學招生委員會聯合會教務長工作小組13日討論確定，為了因應新冠肺炎疫情，各級學校延後開學，大考中心宣布指考日期從7月1日到3日，改為7月3日到5日；不過指考成績會如期在7月17日公告，7月24日到28日登記志願、8月7日放榜時間也不變。

招聯會表示，大學招聯會13日召開教務長工作小組會議，討論新冠肺炎疫情後續因應措施。會中大考中心副主任黃璀娟說明，大考中心會設法調整作業，增加人力處理試畢後的卷、卡，重新安排閱卷科目順序，並依程序完成相關違規審議，以便於如期在7月17日公告指考成績。

考分會代表則表示，指考成績公布時間不變的情況下，考生可以按照原定的7月24日到28日之間上網登記志願，8月7日如期放榜。

大學招聯會執行秘書、清華大學副校長戴念華說，因應疫情發展，讓學生更安心，指考延後兩天後，負責考試的大考中心、以及負責分發作業的考分會都加緊腳步、壓縮時間全力配合，確定學生填選志願的時間不變，考試入學放榜日期不變。

(旺報 )