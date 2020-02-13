世界衛生組織秘書長譚德塞先前因肯定北京處理新冠肺炎疫情受質疑，對於外界質疑是否遭陸施壓，他否認此一指控外，並解釋因大陸採取很多措施減緩病毒傳播，「事實會說話」。

新冠肺炎持續在陸延燒，截至13日上午，大陸共有4萬4730例病例、死亡1114人。在世界衛生組織（WHO）為期兩天的疫情論壇結束後，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上否認媒體所質疑「是因受陸施壓才讚揚大陸」，一臉沉重地表示，大陸採取很多措施以減緩病毒的傳播速度，例如關閉武漢這麼大的城市，做出影響社會與經濟的艱難決定，事實會說話。

《南華早報》報導指出，譚德塞也表示，即使大陸面臨公衛危機，大陸國家主席習近平已展現了某種「政治承諾」與「政治領導力」，強調「已見到了他在疫情上的了解程度，你不會感激有這種領導嗎？」。

報導指出，譚德塞除了替自身辯護之外，同時感謝在論壇中來自全球的400名科學家與公衛專家參與線上討論。科學家們仍在調查新冠病毒的來源與感染途徑，以防止病毒擴散。不過，報導也指出此時大陸仍未准許WHO小組在陸進一步調查病毒。

由有處理公共衛生緊急事件經驗的世衛助理總幹事艾沃德（Bruce Aylward）組成的WHO國際專家先遣小組已於兩周前已獲得允許入陸，但至今但關於小組成員的組成，陸官方仍未同意。此外，美國疾病管制與預防中心也抱怨，對於美國請求讓專家赴陸調查，陸方缺乏意願。

一同出席記者會的世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）則表示，大家希望看到病毒得到控制，但現在就預測疫情是達到頂峰、中期或結束都為時過早。

(中時電子報)