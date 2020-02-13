北市議員苗博雅、林亮君、邱威傑與文山區華興里長陳峙穎13日在議會舉行記者會，直言防疫出現破口，有居家檢疫者回台後5天，里長才收到名單及要關懷的通知，擔憂這5天根本無法掌握居家檢疫者的行蹤與狀況。民政局坦言，中央通知到地方確實花很多時間，也已向中央反映多次，但北市當天收到就是立即傳下去。

陳峙穎指出，嚴格來講，買口罩在整體防疫上是假議題，檢疫SOP才是真議題，華興里有7個居家檢疫個案，其中就有1位是7日回台，但他12日才收到通知，且過程中還遇到公家機關周休二日不上班，若沒有鄰居提早通報給他，這個案5天來都是不受控制，更不了解他膳食怎處理、同居家屬有否衛教觀念，政府至今完全沒有檢疫SOP。

苗博雅指出，政府也沒正式行文給里辦公室，只透過LINE群組，說不定有的里根本沒打電話，且就算打電話，倘若居家檢疫者有狀況，卻仍可稱「沒發燒、都在家」，所以應要求不定期視訊訪查，並採線上作業技術加速通報。

民政局副局長吳坤宏坦言，居家檢疫者從在入境的地方手寫資料，到做成電子檔再傳至疾管署、再傳到民政司，接著才傳到地方政府民政單位，確實花很多時間，他也跟中央反映多次，不過北市民政局當天收到後，就立刻傳給各區公所，再通知里幹事執行電話關懷，並也再三要求里幹事要傳給里長。

吳坤宏說，北市當然有檢疫流程，中央曾有配手機給居家檢疫者，但因人數太多、手機不夠用，所以中央正開發一個系統，把檢疫對象的手機給設定好，來做衛星監控，一不見就通知警察機關；至於同居家屬的衛教，這是疾管署與衛生局職責，有不斷透過媒體發布訊息宣導。

(中時 )