福壽山農場千櫻園緋寒櫻的已開花7成，園方預估賞花期可持續到3月下旬。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場千櫻園的昭和櫻開2成，園方預估賞花期可持續到3月下旬。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場千櫻園的昭和櫻開2成，園方預估賞花期可持續到3月下旬。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

周末又有強烈冷氣團來襲，連續低溫搗亂高海拔櫻花花期，福壽山農場目前僅山櫻花盛開，昭和櫻、富士櫻等2月櫻花主要品種宣告「遲到」，預計2月下旬後才會進入盛花期。場長巫嘉昌表示，受到新冠肺炎疫情影響，入園數較去年減少，不少遊客逆向操作，避開人多地方上山賞花，目前住房約8成滿，比預期好一些。

福壽山農場千櫻園位於海拔2200公尺，佔地13公頃，種植適合高山生長的少見櫻花品種，包括有緋寒櫻、富士櫻、昭和櫻、吉野櫻以及大島櫻等6千餘株，盛開時的繁花如林相當壯觀，一年之中只有在賞櫻季節開放。

千櫻園最早開花的是緋寒櫻，又稱為山櫻花、緋櫻，是台灣原生種以及分布最廣的櫻花。「緋」是紅色的意思，「寒」代表是在冷冷的天氣裡開的紅色櫻花，福壽山農場一般在2月初到2月中旬就可以看到緋寒櫻盛開。

目前園內緋寒櫻已開花7成、昭和櫻2成，園方預估千櫻園的賞花期可持續到3月下旬，後續吉野櫻、大島櫻及特殊品種將延至3、4月陸續盛開。

場長巫嘉昌表示，受到新冠肺炎疫情影響，入園遊客較去年減少減1至2成，目前住房8至9成；福壽山擁有新鮮空氣，充滿芬多精，民眾想避開人多地方，不妨上山走走。

巫嘉昌也推薦千櫻園數量最多的富士櫻，花朵圓胖呈粉紅色，是山櫻花與日本山櫻的混種，盛開時就像是粉紅色的棉花糖樹一般，既夢幻又浪漫，與日本稱富士櫻的豆櫻不同，盛花期約在2月中至2月底左右。

(中時 )