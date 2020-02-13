面對新冠肺炎疫情影響外銷，高市農業局嚴陣以待，尤其4月將逢鳳梨盛產季，局長吳芳銘親自與農民、貿易商會談了解生產現況；業者回報，過年後鳳梨仍持續出貨，這3天共裝櫃43.8公噸，若疫情趨穩，月底將可累積外銷上百公噸。

吳芳銘12日前往位於大樹區的冠瀧合作社查訪鳳梨出口集貨裝櫃，這次出貨1344箱鳳梨，共13.4公噸；而同樣以鳳梨出口為大宗的南友農合作社，12日出口400箱至日本、960箱往大陸，14日將再出口大陸1680箱，總計3天內高雄鳳梨出口達43.8公噸。

冠瀧合作社經理許躍龍說，春節後鳳梨外銷持續進行，不過高雄的鳳梨在3月之後將進入高峰量產期，希望疫情趨緩，對岸市場物流、人員流動管制逐步解除，對農產外銷才不會造成太大影響，並希望政府提供短期輔導措施紓困。

農民則擔心，今年鳳梨盛產，3、4月更達最高峰，眼看新冠肺炎疫情蔓延，對岸各城市紛紛採取出入管制，不利於民生消費；吳芳銘馬上回應，市府除了鼓勵國內企業團膳、營養午餐團購，也將開拓日本、中東、加拿大、星馬市場，尋求更多貿易商機。

高市鳳梨主要產區在大樹、大寮、內門區，農業局統計，去年鳳梨外銷6140公噸，比前年3024公噸翻倍成長，其中外銷大陸6071公噸，占9成8以上；預估若疫情趨穩，出口端市場買氣恢復，2月底前高雄累計鳳梨出口量應可維持在100公噸左右。

(中時 )