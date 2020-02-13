大陸新冠肺炎疫情延燒，散熱廠—<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='6230'>超眾</a>(6230)、<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3324'>雙鴻</a>(3324)及<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3338'>泰碩</a>(3338)大陸地區仍有廠區尚未復工，目前3家公司依各地政府規定申請等待復工中，儘管受到復工延後影響，<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='6230'>超眾</a>、<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3324'>雙鴻</a>及<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3338'>泰碩</a>保守看待第1季營運，不過由於股價跌深，今天盤中股價連袂走高。

大陸新冠肺炎疫情自農曆年大爆發，大陸各地封城、封省，重創大陸地區智慧型手機銷售，大陸地區全面延後復工，亦導致5G基地台建置及廠商生產停擺，原本各地方訂2月10日復工，但因各省市疫情狀況不同，<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='6230'>超眾</a>、<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3324'>雙鴻</a>及<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3338'>泰碩</a>至今仍有廠區尚待地方政府核准復工。

<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='6230'>超眾</a>在大陸有昆山巨仲電子及重慶群祥科技兩個廠區，因應新冠肺炎防疫，<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='6230'>超眾</a>原訂春節復工時間為2月10日，不過隨疫情發展及目前申請復工進度，復工日期已有所延後，實際復工日期以當地主管機關核准為準。

<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3324'>雙鴻</a>在大陸有四個廠區，目前位於廣州的澤鴻(廣州)電子科技公司、霈鴻(廣州)電子科技公司，以及安徽維鴻電子科技有限公司已於2月10日復工，位於昆山的<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3324'>雙鴻</a>電子科技工業(昆山)有限公司與位於重慶的春鴻電子科技(重慶)有限公司因配合所在地政府對新型冠狀病毒防疫政策，原訂於2月10日復工，公司已提出復工申請並在審批中，截至目前尚未收到復工通知，實際復工日期則以當地政府核准為準。

<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3338'>泰碩</a>現有蘇州、東莞及泗陽三個廠區，目前蘇州廠及泗陽廠已於2月10日復工，東莞廠原訂2月10日復工，但仍待地方政府指示復工。

由於1月逢農曆年長假，<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3324'>雙鴻</a>及<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3338'>泰碩</a>1月合併營收同步呈現月減年減，其中<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3324'>雙鴻</a>1月合併營收為7.39億元，月減19.32%，年減21.97%；<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3338'>泰碩</a>1月合併營收3.03億元，月減37.91%，年減12.7%。

(時報資訊)