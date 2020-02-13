新冠肺炎疫情促使民眾不敢出門旅遊、消費，衝擊國內民生經濟，交通部今（13）日早上赴行政院院會，報告「因應COVID-19（新冠肺炎）疫情之紓困、復甦與振興方案」，根據簡報內容一共涵蓋3大方案，包含「紓困方案（142.3億元）、觀光產業復甦及振興方案（54.5億元）、觀光升級與轉型前瞻計畫（約300億元）」，規劃總計投入約500億元，交通部盼全力協助觀光、運輸產業度過疫情難關。

首先，「觀光產業」的紓困方案上，總金額達44億元，交通部將提供業者營運損失的救濟，2億元作為「旅行業接待大陸旅行團提前離境等補助」、7億元作為「旅行業停止出入團之補助」、3億元作為「入境旅行社紓困」。

交通部同時也給予觀光業者營運支持，包含投入5億元促進旅行業(含導遊領隊)、旅宿業、觀光遊樂業發展，進行人才培訓，投入12億元協助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業融資周轉貸款協助及利息補貼。還有，交通部將設法減輕業者營運負擔，這塊將投入15億元補貼觀光旅館及旅館的「必要營運負擔」。

在「運輸業」的紓困方案，交通部規劃使用98.3億元經費。下分兩個面向，第一塊，對於業者的營運支持部分，將投入1.77億元，協助遊覽車客運業、小客車租賃業、計程車客運業融資貸款及利息補貼。另外投入3億元，運用業者減班休息時段進行專業職能訓練課程。

第二塊，對於運輸業者關切、盼能減輕營運負擔的部分，分六項：1.投入19.55億元，減免遊?車客運業、小客車租賃業、小貨車租賃業、汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業109年50％的汽車燃料使用費。

2.投入5.7億元，補貼遊覽車客運業、小客車租賃業109年50％的牌照稅。

3.投入11.04億元，將請經濟部協調中油公司，給予計程車客運業營業車輛油料補貼。

4.投入42.85億元，補貼航空業(民用航空運輸業及普通航空業)及機場業者(機場內之商業服務設施業者、地勤業、空廚業)之降落費、土地租金、房屋及機庫使用費、權利金。

5.投入3.01億元，補貼海運業者小三通及兩岸客運航線停航期間維持基本費用及國際郵輪在台代理、票務場站租金。

6.投入11.38億元，補貼陸路運輸業、海運業及航空業者購置防疫用品所需經費。

其次，在紓困之後，對於觀光產業的「復甦及振興方案」，在國內旅遊，將花20億元進行國旅補助，另投入9億元補助地方政府提案觀光亮點活動，提升旅宿溫泉品牌與行銷，促進旅行業發展方案、跨縣市區域合作，並結合觀光產業公協會等。

在對於國際旅客招手方面，包含要使用8.8億元經費，用於國際旅客入境旅遊市場獎勵措施，7億元用於擴大國際行銷及鼓勵DMO區域結盟，還有0.7億元進行國際郵輪復甦計畫。致力於招攬國內外旅客外，國內景點也要優化，將投入9億元，執行旅宿業品質提升(含無障礙設施及穆斯林友善設施)、觀光遊樂業優質化計畫、觀光數位轉型計畫等。

最後，展望長期觀光產業發展，對於交通部也規劃了「觀光升級與轉型前瞻計畫」，包含要建設國際級景區及轉型升級計畫、打造主題旅遊年、並達成智慧觀光，這部分預計投入300億元經費，交通部將配合行政院檢討前瞻計畫2.0時提出。

(工商 )