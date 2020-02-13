不敵新冠肺炎疫情，1月住展風向球持續閃出代表「谷底衰退」的藍光，總分續落至29.7分，分數連續4個月下滑。住展雜誌研發長何世昌表示，1月風向球分數下滑的主因，乃是受到「總統大選」、「春節使工作天數減少」、「武漢肺炎疫情」三大因素構成完美風暴，使市況進一步走低。

1月預售屋推案量僅約300餘億元，較上一個月減約百億元；同月新釋出的成屋供給戶數也同步減少，降至約500多戶。雖然1月新建案供給量急速下滑，但因此期間原本就是房市淡季，推案量向來都比較少，所以量縮還算合理，並不會讓人太意外。

而風向球六大觀察指標中，僅議價率一項分數維持平盤，其餘五項指標悉數下跌。何世昌指出，雖然業者擔憂疫情會拖累銷售，但在價格上並未服軟。1月議價率分數依然位在相對高檔，意味著目前業者價格還是踩得很硬，並不因肺炎疫情擴大而降價。

何世昌表示，這樣的發展並不足為奇，目前業者現在大多還在觀望階段，還沒人願意開出第一槍。預期今年第一季建案明顯降價的機率微乎其微，但若疫情延續到第二季，屆時建商降價意願或許會提高，消費者才會有較大的殺價空間。

何世昌認為，房市從去年一片樂觀急轉直下，預期在疫情未降溫之前，房市恐難脫離藍燈期。因疫情前景難測，建議業者勿掉以輕心、過度樂觀，若能率先微幅降價壓低風險，先賣先贏讓獲利入袋為安，或許是可行的選項之一。

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(中時電子報)