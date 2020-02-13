1月本是房市淡季，過去春節期間業者還能靠著「台商返鄉賞屋」彌補業績缺口，今年新冠肺炎讓「台商」買氣出不來，來人組數與成交組數持續滑落，人人唯恐避之不及，業者更強調「最近沒台商來看房子」。

過去房市春節期間，雖然是國人的購屋淡季，但卻是台商返鄉歸國的購屋旺季，所以往年春節不打烊的建案多把銷售重心瞄準在台商身上。然而，因境外移入新冠肺炎患者有多位身份是台商，台商兩個字變得格外敏感，台商竟然「被消失」，許多建案反而強調「最近沒台商來看房子」。

依住展雜誌追蹤指標建案，1月週來人組數平均為21.6組，較上個月減少2.8組；另，1月週成交組數則約1.6組，較去年12月減少0.3組。1月新建案不管是來人組數或成交組數，滑落的幅度都比去年12月更大，尤以豪宅、換屋型產品所受衝擊最大。

總統大選、農曆春節與新冠肺炎接連轟炸，嚴重衝擊房產業者銷售信心，紛紛減緩廣告宣傳，住展調查，1月釋出的報紙廣告量僅剩約0.63萬批，創下近10年來單月新低。不過面對肺炎疫情嚴竣，有些業者反應動作迅速，推出「防疫宅」、「賞屋送口罩」、或是「線上看屋」等相關服務，以期消費者能夠回心轉意。

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(中時電子報)