桃園1名張姓男子12日晚間在某摩鐵房間車庫前抽菸，遇上警方臨檢，他以身體阻擋員警進入，辯稱房內只有女友1人，員警強行進入房間發現房內另有4男4女開毒趴，桌上散落毒咖啡包與K他命等毒品，警方違反毒品管制條例罪嫌將9人通通送辦。

桃園警方指出，昨（12）日晚間9時30分，員警進行轄區摩鐵與汽車賓館臨檢，其中一名張姓男子在房間車庫前抽煙，阻擋警方進入房間臨檢，雙方一陣推擠，員警仍衝入房間。員警直擊房間內有4男4女倒臥地板與沙發上，桌上散落著二級毒品咖啡包90包、共計747.55公克、三級毒品K他命2包等證物，警方將證物以及9人全數帶回。

張男供稱，他邀朋友聚會慶生，毒品都是他提供的；警方訊後將9名男女依違反毒品管制條例移送，並將追查毒品來源，另外摩鐵業者未依規定通報，將提報進行政裁罰。

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(中時電子報)