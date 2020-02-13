西洋情人節即將到來，新莊中港大排成情侶約會新景點，一整排的水藍燈條與水面相互輝映，步入其中彷彿置身藍色燈海，此次「幸福下一站，藍調中港」光雕秀，展期從本月14日起，為期1個月，民眾可以從新莊環狀線「幸福站」下車，來到中港大排觀賞光雕秀。

水利局表示，河廊應用燈光投射，營造出具科技感及視覺震撼的海洋世界，加上星光輝映，已經吸引許多情侶來此拍照打卡，同時結合具有教育意義的「海洋發生」為主題，點出人類破壞性漁法、海洋汙染等行為，呼籲民眾攜手護海洋。

水利局表示，光雕展透過各式造型燈具，呈現海底世界絢爛景象，民眾走訪其中，四處可見悠遊的海膽、海馬、海豚等海洋生物，營造浪漫的視覺效果，另外河廊中央更放置直徑4米的主視覺圓球，日間為地標藝術品，夜晚則變身散發光芒的地球。

水利局提姓民眾，新北市環狀線已經通車，民眾前往中港大排也更加便捷，在「幸福站」下車後步行約7至8分鐘即可到達，光雕秀不僅帶進人潮，也提升沿線商圈的夜景經濟。

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(中時電子報)