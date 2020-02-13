新冠肺炎爆發以來，讓許多人發覺面對生命威脅的恐慌與態度，就有醫護人員提到「醫院內的口罩『異常用量』到『快速消失』」，私下議論紛紛是否遭竊或是濫用公務用品。「這也是看到的人性呀！」

本刊於2月5日報導《求助陳時中部長／移植骨髓救兒的爸爸說：「我們非常需要口罩，因為感染風暴正醞釀中」》一文中，這位住在無菌性等級靠輸血維生的孩童家屬提到醫院內部使用口罩的現況。

甚至有些醫院的行政階層人員或是主管級階層，為了降低口罩的消耗量，主動放棄口罩的配給量，多留給第一線醫護人員、患者及家屬等急需者使用。

有護士提到，目前醫院內的口罩使用多是提供開刀病房可以無限量使用，主要是因為在開刀病房易受濺血等手術的汙染，一定需要更換口罩。

還有實習師生有提到，有的醫院會由於院方配發口罩給實習醫生，有的是七天提供二個口罩，有的甚至沒有主動提供口罩給實習醫生，請實習醫生自行想辦法準備口罩。

不過，有任職大型醫院的醫護人員還提到，在口罩還未出現搶貨及供需不及的春節前，那時醫院依往例在院內擺設許多盒口罩供醫護人員使用，可是後來發現口罩使用量「異常的快速」，行政單位就趕緊將口罩改置於較隱密或是用分配的方式，取代原有的讓醫護人員自由取用。

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(中時電子報)