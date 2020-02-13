嘉義市長黃敏惠（中）、永瀨正敏（左）、花磚館長徐嘉彬為花磚上釉簽名。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（中）、永瀨正敏（左）、花磚館長徐嘉彬為富貴牡丹花磚上釉。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（右）送永瀨正敏檜木燒烙。（廖素慧攝）

永瀨正敏（右）拿相機為市長黃敏惠拍照，黃敏惠用手機拍永瀨正敏。（廖素慧攝）

日本影帝永瀨正敏拍《KANO》電影當教頭，與嘉義市結緣，11日專程來台為嘉義市代言觀光拍片，13日市長黃敏惠特地到臺灣花磚博物館探班，送別有深意的香蕉、木瓜致意，2人相見歡，手繪花磚行銷嘉義市。

黃敏惠很感謝永瀨正敏爽快答應代言拍片，花5天時間在台拍攝僅有8分鐘的影片，且永瀨正敏熱愛攝影，也具有專業素養，對品質要求高，十分用心。

黃敏惠強調，嘉義市不缺少美，缺少發現，發展文化觀光有名人帶路，效果倍增，名人對嘉義真心誠意的喜愛，才能吸引更多人一來再來，加上台灣花磚博物館的國際級的特色，效果加乘，期待更多國際旅者看見嘉義市、來嘉觀光旅遊。

永瀨正敏說，接獲嘉義市政府的邀約馬上答應，回想拍攝KANO期間，以及這次的拍攝，都得到許多市民的協助，民眾相當熱情，非常感謝又開心。

因為KANO跟嘉義結緣，嘉義市像是他的第二個家，既親切又熟悉，所以一直盡自己之力回饋嘉義市，也希望緣分一直延續下去，這次再來嘉義市，發現許多值得細細品味的美好。

2月11日是永瀨正敏出道37年的日子，黃敏惠帶著KANO電影裡極具寓意的代表物「木瓜」及「香蕉三號」去探班，她說，日本人喜歡吃台灣水果香蕉、木瓜，在KANO中這兩種水果有特殊意義，代表嘉義市誠摯歡迎永瀨正敏來嘉拍攝觀光宣傳影片，期望影帝的號召力，讓日本及國際看見嘉義市與眾不同的美麗與活力。

黃敏惠又贈送她與永瀨正敏肖像畫的檜木燒烙，讓他相當驚喜，2人合照源於2014年10月，魔鬼教練近藤兵太郎的故鄉日本松山市為他設立紀念碑，並舉行揭幕式，黃敏惠與永瀨正敏等KANO電影演員都受邀參加。

黃敏惠、永瀨正敏與花磚館館長徐嘉彬一起為富貴牡丹造型的花磚上釉，永瀨正敏當場拿起相機，為黃敏惠拍照，展現他攝影的才華。

(中時 )