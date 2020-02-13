針對新冠肺炎疫情衝擊產業，行政院長蘇貞昌13日在院會拍板，政院將提規模上限600億元為期一年的紓困特別預算。（劉宗龍攝）

新冠肺炎紓困，行政院長蘇貞昌上午在行政院會拍板，政院將提規模上限600億元為期一年的紓困特別預算。並在20日院會中提出，蘇揆也要求各部會提出預算時要秉持雨露均霑、立竿見影、固本強身、加速公建等原則編例。至於外界關切的振興抵用券，經濟部次長王美花證實，原提規模為20億元，但詳細情況還要再重新確認。

在雨露均霑部分，蘇揆表示，他要求單位對於受衝擊的產業，務必徹底瞭解，一定要把每一個有需要幫助的產業，或是原本就相對弱勢又遭遇衝擊的族群（如：傳統市場攤商或計程車司機等），都要納入予以照顧。在方法上，無論是透過貸款、利息補貼、信保機制、數位轉型、環境優化或是人才培育、強化行銷等方式，各項紓困請從寬辦理，訂定條件的時候，也一律從寬。公股行庫，切勿「雨天收傘」。

在立竿見影方面，蘇揆要求對業者從寬紓困，但不是讓各部會去亂發錢，所以所提紓困或振興方案「目標要具體、期程要切實」，眼前有難關的業者，不會有時間，也沒有辦法等半年、一年才收到效果，要拿出最好的方法，儘可能做到立刻有效。

至於固本強身部分，蘇揆說，雖然疫情流行期間，餐飲、旅宿、觀光區生意可能會受到影響，但也也要求各部會利用這段期間，優化基礎設施與環境，把該整頓、整修、美化之處，趁機提早完成。

最後在加速公建方面，蘇揆說，公共建設執行率的提升，有助提升國內投資動能，發揮穩定經濟的效果，因此他要求各部會首長，特別在疫情期間，攸關內需的各項公共建設，可擴大的就擴充辦理；現正在進行中的各項建設，也一定加速執行。他也請國發會、工程會切實列管，緊盯進度，協助部會全力排除阻礙，讓進度超前。

此外，針對於匡列600億元的特別預算，蘇揆也請行政院秘書長李孟諺協調財主機關，召集各部會研擬訂定應變及紓困特別條例，於下週20日院會提出，以作為政府進行相關處置及籌措所需資金的法源基礎。

(中時 )