來台國際商旅少了，城市觀光飯店不再一房難求，業者紛紛鎖定國人推出住房優惠案促銷，希望提高住房率。香格里拉台北遠東國際大飯店即宣布推出「春暖假期， 優惠成雙」住房優惠專案，即日起至8月31日期間住一晚送一晚，尊榮城景客房入住兩晚或是兩間客房（各一晚）12,000元起，平均每晚每房只要6,000元，約原價的31折，皆含兩客豐盛早餐，若續住第三晚還可以優惠價6,800元加購。

針對喜歡美食的國人，香格里拉台北遠東國際大飯店另外推出「樂遊台北 一泊二食」住房專案，每晚7,200元，入住尊榮城景客房並含兩客豐盛早餐，以及米其林餐盤推薦〈香宮〉粵菜餐廳雙人晚間套餐，住宿期間於飯店40樓 Qi Spa或6樓健身俱樂部還可享按摩療程8折優惠，第三人入住可以超優惠價1,500元加床且含早餐和晚餐。台北遠東飯店提醒，以上專案即日起接受預訂，價格均需外加10%服務費與5%稅金。

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