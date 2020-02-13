國民黨文傳會主委王育敏今日接受電台專訪並表示，陸委會原本同意開放陸配未婚子女來台，但對衛服部將此政策喊卡，但孩子無法選擇國籍，蔡政府應該要多思量，要多一些人道上的考量。

王育敏指出，陸委會政策一日數變，代表執政黨存在問題。而疫情剛爆發時，口罩一開始讓超商亂成一團，後來又變成拿健保卡去領，但很多人已經一個禮拜了還是領不到。

王育敏說，現在陸配子女，政府完全擋在外，而現在政策一變再變，據了解是因為總統府的臉書被罵爆，現在政府的政策看起來是隨著民意風向調整。

王育敏認為，陸委會的當初規定是未成年子女且在台灣居住事實，而且父母親是要台灣籍，但現在反中的氛圍還是一面倒。蔡政府呼應民意的同時，是否也把人道給完全隔離了。

王育敏指出，聯合國國際兒童權利公約第10條特別提到，在任何情況下，盡可能讓孩子和父母團聚。今天政府的做法或許是基於防疫思維，但有沒有兼顧到孩子該有的人權，這部分蔡政府要多思考。

王育敏說，有些陸配是二度婚姻，跟前段婚姻的子女，可能還是大陸籍，但若來台生活超過四年，台灣的配偶是可以收養的。但現在政策下去，陸配的子女可能要被迫留在中國，這段時間沒辦法來台。

(中時 )