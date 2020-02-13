湖北新冠肺炎確診人數激增

在湖北省政府開始加入影像掃描確診病例後，相關數字一下飆升了45%，達近5萬例。原本當局所採計的，只有病毒核酸檢測確診病例。

綜合外電報導，由於前幾天病例有下降的趨勢，如今數字突然反轉激增，震驚了市場。

據《環球時報》報導，由於有些病患檢測「遲遲不呈現陽性」，當局為了防堵傳播漏洞，因此13日宣佈，將臨床診斷病例數納入確診病例數加以公佈。

中國疾控中心流行病學首席科學家曾光說，所謂「臨床診斷病例」，就是實驗室還沒確診，還沒有查到核酸檢測陽性，只是臨床症狀看起來像。

他指出，這種遲遲不呈現陽性的病人的確存在，又不能排除，因此很容易傳播病毒。而把這些人納入新增病例，就可以對他們採取隔離措施，讓他們入院治療，無論對社會或病患都有好處。他認為，把「臨床診斷病例數」納入「確診病例數」公佈是正確的，防堵了一個傳播漏洞。

另一方面，武漢大學健康學院全球健康系主任向浩說，公佈臨床診斷病例，應該是根據《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行第五版)》的要求。這一版的診療方案在病例診斷上，把湖北省和湖北省以外其他省份加以區分。其中湖北以外其他省仍分為「疑似病例」和「確診病例」兩類，而湖北省則增加了「臨床診斷」分類。

此外，湖北省放寬「疑似病例」的標準：只要符合發燒和/或呼吸道症狀，發病早期白血球總數正常或降低，或淋巴細胞數減少這兩條臨床表現，就能考慮列為疑似病例。而疑似病例只要有肺炎影像學特徵者，就算是臨床診斷病例。向浩說，這意味著，疑似病例只要拍電腦斷層掃描（CT），有新冠肺炎肺部病變的特徵，在沒有核酸檢測的情況下，也可成為臨床診斷病例。

(中時電子報)