中華醫事科技大學USR團隊師生走進社區，舉辦「守護鄉里、防疫一起來」衛教宣導，校長曾信超（右）帶頭示範正確清潔手部

為防疫貢獻專長，中華醫事科技大學USR團隊師生走進社區，舉辦「守護鄉里、防疫一起來」衛教宣導，校長曾信超帶頭示範正確清潔手部外，製藥工程系張文騰副教授自製「乾先手」潔手露發送給里民，讓里民直呼足感心！

中華醫大USR計畫團隊「守護鄉里、防疫一起來」衛教宣導活動由曾信超校長帶領華醫USR 團隊孫逸民副校長、張文騰副教授等師生到場為里民進行潔手衛教。曾信超表示，許多防疫專長都建議，疫情流行期間正確清潔雙手比戴口罩還重要，因為我們用雙拿東西，手部清潔沒有做好就會把病菌帶到身上、造成感染。

曾信超當場示範正確洗手需要仔細清潔手腕到指尖的部位，約需20秒時間。接著和USR 團隊師生以「內、外、夾、弓、大、立、腕」7字口訣現場示範如何清洗雙手，從雙掌手心對搓、手背搓洗、十指交叉搓洗、洗手指背、洗大拇指與虎口、洗指尖再到洗手腕，完成後用水徹底沖洗乾淨，最後用手捧水沖淋水龍頭後關好即完成。里民跟著師生學習清潔雙手的每一個步驟，一邊數1、2、3 …到20秒，大家頻呼「原來洗手要洗得這麼功夫喔！」

製藥工程系張文騰副教授自製「乾洗手」潔手露，以100cc按壓瓶分裝發送給里民。張文騰表示，「乾洗手」主要成份是酒精、凝膠和尤加利精油，一般使用的酒精噴液消毒殺菌因揮發快，效果比較不持久，且皮膚容易乾裂，將酒精加入凝膠和精油混合製成的「乾洗手」潔手露揮發速度較慢，拉長消毒殺菌時間，皮膚較不乾澀，民眾到郊外或出門不易找到洗手地方，可用來清潔消毒雙手，小瓶裝方便攜帶。

仁德區公所主任祕書李義隆、仁德里里長王文道代表社區居民感謝中華醫大為社區民眾進行潔手衛教教學，並發送「乾洗手」潔手露給社區居民，惟數量有限，只能優先給年長的民眾。大家更一起祈福希望疫情趕快止歇。

(中時 )