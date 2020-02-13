新冠肺炎疫情持續延燒，且蔡政府防疫政策近期一變再變，使民眾人心惶惶，進而引發口罩之亂！婦聯會主委雷倩撰寫「寫給媒體朋友的一封長信」，文中提及新型冠狀病毒來勢洶洶，社群媒體中帶風向的假新聞完全無從防堵，她說沒有高公信力的傳播管道，危機來襲時，防疫體系又如何能即時指揮民眾因應？她認為，這波疫情提醒大家，該是注重防治心理疫病，建立新媒體自律及社會責任標準的時候了」。

雷倩在臉書針對新冠肺炎議題撰寫長文。雷倩指出，台灣有非常優良的醫療衛生體系，更有豐富的抗SARS經驗，整體系統極為強固，應有能力承擔防疫與保護百姓的工作，「但伴隨新興冠狀病毒而來的，還有一種恐懼及未知引發的心理疫病」，以致各種混亂資訊迅速網傳，各地酸民彼此攻擊，恐懼成為仇恨的溫床，疫情變身政治的籌碼。雷倩說病毒疫病與心理疫病的共伴作用下，風吹草動就可能引發群眾恐慌，迅速升高惡化後甚至可能壓垮正常醫療及非醫療系統運作。病毒疫病與心理疫病的共伴作用下，風吹草動就可能引發群眾恐慌，迅速升高惡化後甚至可能壓垮正常系統運作。危言聳聽嗎？雷倩認為，「口罩之亂」就是最好的例子，由「供應無虞」惡化到「憑健保卡七天買兩個」的時間不到兩週，無論如何宣導，至今還是人心惶惶。

雷倩也表示，1980年初，她進入賓夕法尼亞大學當研究生兼傳播社會學泰斗Dr. Charles Wright 的助教，課堂討論的專題之一，就是災難來時，傳媒的特殊角色與功能。當時三哩島核能事故剛發生，後續研究顯示，災難時傳媒肩負兩個重要功能，首要是報導正確資訊、提供專業分析，以降低群眾恐慌；其次是協助受災者聯繫、傳達緊急需求，在確保隱私的前提下補位救災體系。要做到這兩點，最重要的報導原則不是快，而是正確。之後她在ABC廣播電視網服務十年，平時各家新聞網之間有取得獨家、搶先報導的競爭壓力，但災難時大家會步調齊一，報導以官方數字或公布內容為準，只在邀請專家與分析深度上比拚。雷倩提及，美國911時，ABC的攝影記者拍到人由高樓墜下的完整畫面，編輯台選擇在鏡頭齊平視線時就切掉；卡崔娜颶風蹂躪紐奧良後，大批災民被長期收置在圓頂體育館，在現場連線的記者著墨FEMA救災的努力，都能看出老牌媒體在報導美國本身災難時還是謹守新聞自律與社會責任。

雷倩指出，台灣媒體曾在陳進興綁架案時，顧及當事人安全及避免群眾恐慌，自動節制報導內容。如今面對來勢洶洶的新型冠狀病毒，社群媒體中帶風向的假新聞完全無從防堵，若是有聲譽的媒體巨擘也跟著推波助瀾，在眾多誤導與虛假信息的噪音中，一般民眾如何能判斷何為正確信息？沒有高公信力的傳播管道，危機來襲時，防疫體系又如何能即時指揮民眾因應？

雷倩最後表示，「現今發展中的武漢疫情則提醒我們該是注重防治心理疫病，建立新媒體自律及社會責任標準的時候了」。她說病毒不看護照，防疫不分國界，面對人類生存的威脅，重拾良善互助、愛人如己精神，方是集體度過災難的最佳解方！

(中時電子報)