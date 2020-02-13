外資針對創意出具最新研究報告指出，其在中央處理器和人工智慧(AI)晶片長線實力有撐，也先進製程有台積電撐腰，惟外資認為創意在大陸的中央處理器在地化及全球AI晶片等市場的策略過度保守，美系外資由原先的「中立」調降至「減碼」，目標價由265元下修到218元，另外，亞系外資重申「中立」評等，目標價維持257元。

美系外資指出，創意積極布局中央處理器和人工智慧晶片，但也因此錯失部分商機，創意在大陸設計專案時對於客戶選擇非常謹慎，至於同業世芯-KY(3661)也持續和台積電(2330)合作，在大陸市場搶下不少成長利基。

美系外資指出，創意投入特殊應用晶片(ASIC)研發工程師約500人，遠遠低於聯發科(2454)預計投入的3000人，導致創意市占遭聯發科(2454)及博通侵蝕。

美系外資認為，創意在估算大陸的中央處理器在地化及全球AI晶片等市場的快速成長策略過度保守，導致部分專案被競爭對手搶走，恐怕缺乏新營運動能的挹注，故將創意評等由原先的「中立」調降至「減碼」，目標價由265元下修到218元。

亞系外資也表示，雖然看好創意受惠長期趨勢，不過考量創意目前估值合理，重申「中立」評等，目標價維持257元。

受到產業淡季、新型冠狀病毒因素衝擊，創意首季營收預計雙位數減少，其中量產營收為個位數下滑，主要因消費性產品季節性調整，NRE營收則為兩位數下滑，毛利率及營益率也將下滑。

(時報資訊)