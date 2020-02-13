鑑於春節過後，民眾轉職潮再起，不少公司行號會要求求職者提供俗稱「良民證」的警察刑事紀錄證明，因此到警局申辦此證的民眾將暴增，新竹市警察局13日起特別實施「簡、減化」作業，證明核發時效從規定最遲2.5個工作日縮短為1個工作日，今天申辦隔日下午4點即可領證。

市警局指出，警察刑事紀錄證明原為移民、留學之用，現今漸為民眾求職必備文件，而且申請件數有逐年攀升的趨勢，根據統計2016年新竹市申辦了6949件，2017年8432件、2018年1萬1072件、2019年1萬7845件，4年爆增近3倍。

警方分析，民眾求職需求良民證的種類多元化，舉凡保全業、幼教及保母業、房屋仲介，甚至這2年新興的送餐快遞服務，雇主都會要求受僱者出示良民證。

另，去年起更遇到多位體育選手及體育大學學生表示，如欲徵選競技體育項目的教練及裁判，良民證也成為必備文件之1。

市警局也提醒民眾，所謂警察刑事紀錄證明，一般輕微的刑案不一定會列在其中，像是罰金、拘役、緩刑期間已過，或者已易科罰金或已易服勞役且5年內不再犯者，都不會被列入紀錄。

此外，良民證的申請可指定某特定時間，例如僅申請25歲到40歲間的刑案紀錄證明。因此，大家不應陷入沒有良民證的人就不是好人的迷思，良民證也只是1種紀錄。

而為確認民眾是否有刑事紀錄，警方需向警政及司法機關相關系統辦理查詢作業，為落實簡政服務便民措施，簡化申請書格式，彈性收繳後補件服務，無論民眾係透過網路或臨櫃申請，只要於當日下午5點前完成申請，隔天下午4點後就可以取件，大幅加速作業。

詳情可至警察局官網https：／／www.hccp.gov.tw／ch／index.jsp查詢或撥打專線03-5242103詢問。

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(中時 )