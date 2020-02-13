受新冠病毒影響，各國政府檢視本身醫療防疫系統，全球醫療保健議題再度受關注。富蘭克林華美投信表示，近期因2020美國總統選舉逼近，醫療政策持續成為民主黨候選人的核心議題，全民健保政策備受討論，拖累醫療類表現。儘管美國總統大選前對於醫療與健保議題仍存在相關議題討論性，但目前健康照護ETF折價情況已來到近2016選舉時低點，不妨適度分批布局。

第一金投信表示，MSCI全球醫療保健指數近期強漲，累計2月來上漲達4%左右，漲幅僅次於資訊科技類股指數，主要反應兩大題材：一是美國實驗性抗病藥物－瑞德西韋，被視為新冠肺炎的解方，帶動相關製藥類股股價走高；二是美國FDA（食品藥物監督管理局）核准新藥數量維持高檔。

富蘭克林華美全球醫療保健基金核心經理人黃壬信表示，隨著第四季財報揭露獲利，部分次產業經營效率轉佳，股價出現估值修復機會。加上全球人口邁向老年化，心血管疾病、癌症、腦部病變及糖尿病等病例於55~65歲發生率增，醫療需求急遽上升，帶動醫療產業獲利，具表現機會。

黃壬信分析，新型醫療技術受到重視，2019新藥核准數量高於歷史平均(41件vs.31件)，創新引擎維持健康醫療產業動能，其中重要領域包含癌症、罕見疾病、自體免疫、細胞/基因治療。醫療領域加速發展，生物醫藥(Biopharmaceutical)公司及新興技術(如基因治療)逐漸受到重視，產業併購活動依然活躍。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，市場關注疫情能否得到控制，而疫苗是幫助人類對抗傳染病的有力武器，包括美國國家衛生研究院(NIH)成立疫苗研究團隊，計畫在3個月後展開人體試驗；英國的流行病防範創新聯盟(CEPI)在疫苗開發上已有顯著的成果；德國生技公司亦獲得CEPI 750萬歐元資金挹注，投入疫苗的研發，在今年夏天可展開臨床實驗。

近一年來投信發行的全球股票型基金中，第一金全球AI精準醫療基金上漲約25%，績效表現擠入前5名。

(時報資訊)