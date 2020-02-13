太極能源(4934)取得國家中山科學研究院專利授權，2月19日將大秀肌肉展現次世代半導體先進技術能量。太極能源認為，台灣即將面臨下一個世代的挑戰，太極能源藉由本次與國家中山科學研究院合作，佈局關鍵碳化矽技術，發展循環經濟，再造永續產業價值。

碳化矽晶圓具備高功率、耐高壓、耐高溫等特性，隨著毫米波通訊及5G相關產業起飛，受到世界各國政府與產業界的廣泛關注和高度重視，成為增長潛力巨大的戰略性產業。碳化矽產品具備高度進入障礙以及難度，整體生產技術以及市場正逐漸邁向成熟高峰期。

碳化矽晶圓在效能上比目前的矽晶圓表現為佳，多應用在高壓高速產品，如高鐵、風力發電系統等重電設施，但未來在自駕車以及電動車的趨勢下，碳化矽晶圓的高散熱優勢，即可取代部分矽晶圓，成為未來的發展趨勢。

碳化矽(SiC)功率半導體應用日益廣泛，2018年全球SiC功率半導體市場規模仍未達4億美元，但在電動車、智慧電網、快速充電等趨勢下，預料2030年SiC功率半導體全球市場規模可望達到45億美元以上。

太極能元月營收為1.72億元年增15.4%。

(時報資訊)