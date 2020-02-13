<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2912'>統一超商</a>(2912)今日正式發表第11種全新複合型態—「冷凍旗艦店」，為國內便利商店首創將海島型冷凍冰箱搬進門市，首波於1月下旬已於北台灣開設3間門市，成功帶動冷凍食品業績較導入前成長1倍以上。

近年台灣冷凍與冷藏調理食品銷售總額超過460億元。看準冷凍市場龐大，<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2912'>統一超商</a>7-ELEVEN於2014年起，耗資6億元，大幅提高全台冷凍品物流中心倉儲容量，也增闢鮮食廠冷凍品生產線、增加物流中心理貨產能達1.4倍，提升理貨效率，2019年台中低溫物流中心擴建上線，2018年啟用花東地區首個多溫層新花蓮物流中心，整合鮮食廠將完善硬體設備帶到東部；目前7-ELEVEN全台共有14座鮮食、低溫及多溫層物流中心，讓消費者在台灣北中南、花東，甚至離島等地，都能購買優質的商品。

目前<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2912'>統一超商</a>7-ELEVEN複合型態有超商、咖啡、閱讀、烘焙、生啤酒等不同業態，業績平均可較一般門市成長10%到20%以上，今天正式發表第11種全新複合型態—「冷凍旗艦店」，擴大冷凍品項與生鮮結構，為國內便利商店首創將海島型冷凍冰箱搬進門市。

<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2912'>統一超商</a>表示，7-ELEVEN冷凍品業績逐年穩定成長，其中高需求商圈，如：住宅、封閉型及醫院型門市的冷凍品業績比高出一般門市近3倍，瞄準商圈商機，7-ELEVEN耗資上百萬，在北台灣的新北市汐止尊爵門市、台北市木柵新秀門市及桃園市醫林門市推出3間冷凍生鮮旗艦店，新開幕的冷凍生鮮旗艦店，不僅冷凍食品品項數較一般門市多1倍、更進駐4台的雙門立式冷凍冰箱及海島型冷凍冰箱，更攜手安永鮮物，擴大冷凍生鮮品項。

為確保商品鮮度，7-ELEVEN在全台佈建綿密的低溫物流網絡，透過旗下關係企業專業分工接力配送，冷凍商品從進貨驗收入庫、庫內理貨及配送至門市，全程在-18度冷凍環境中作業，每輛物流車皆配備車機系統，全程監控溫度變化，每一環節皆落實對溫度與品質的嚴密把關，此次與安永鮮物合作，更由兩大集團旗下物流團隊接力串接，透過一條龍的冷鏈系統將商品配達至門市，消費者在家附近就能便利購買。

(時報資訊)